Главная Футбол Новости

Зелимхан Бакаев дал совет Алексею Батракову, как не профукать карьеру

Комментарии
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о талантливом молодом одноклубнике Алексее Батракове. Бакаев дал совет перспективному полузащитнику на будущую карьеру. Он порекомендовал Батракову всегда оставаться самим собой.

— Лёша Батраков ― самый талантливый игрок, с которым ты играл?
— Я про него уже столько хороших вещей сказал… Уже зазнаться может (смеётся). Один из самых талантливых, конечно.

— Какой бы ты ему совет дал, если бы он у тебя спросил, как не профукать карьеру?
— Оставаться самим собой, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

