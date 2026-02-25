Зелимхан Бакаев — о долгах «Химок»: нет денег никаких! Мы давно потеряли надежду

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о долгах своего бывшего клуба — подмосковных «Химок». Он заявил, что клуб так и не вернул ему задолженность по зарплате.

— Понимаю, что тебя достала история с «Химками», но не могу не спросить…

— Да нет денег никаких! (Смеётся.) Никто так ничего и не вернул. Только вы, журналисты, не распрощались с этим вопросом. Мы уже давно потеряли надежду.

— Летом ты давал интервью, в котором сказал: «Наверняка Туфан это прочитает. Хочу напомнить, что на Кавказе слово держат». Обратной связи не было?

— Там некоторым людям были должны деньги за выход из Первой лиги в РПЛ. О чём говорить? Не было никакой обратной связи, я её уже и не ищу.

— Чему тебя научила эта история?

— Ничему. У нас много было таких команд. Неприятно, что такое случилось с «Химками», с командой, у которой есть история, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.