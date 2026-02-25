Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зелимхан Бакаев — о долгах «Химок»: нет денег никаких! Мы давно потеряли надежду

Зелимхан Бакаев — о долгах «Химок»: нет денег никаких! Мы давно потеряли надежду
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о долгах своего бывшего клуба — подмосковных «Химок». Он заявил, что клуб так и не вернул ему задолженность по зарплате.

— Понимаю, что тебя достала история с «Химками», но не могу не спросить…
— Да нет денег никаких! (Смеётся.) Никто так ничего и не вернул. Только вы, журналисты, не распрощались с этим вопросом. Мы уже давно потеряли надежду.

— Летом ты давал интервью, в котором сказал: «Наверняка Туфан это прочитает. Хочу напомнить, что на Кавказе слово держат». Обратной связи не было?
— Там некоторым людям были должны деньги за выход из Первой лиги в РПЛ. О чём говорить? Не было никакой обратной связи, я её уже и не ищу.

— Чему тебя научила эта история?
— Ничему. У нас много было таких команд. Неприятно, что такое случилось с «Химками», с командой, у которой есть история, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Локо» — гордость. Другие вкладывают по € 50 млн, надо верить в наших». Искренний Бакаев
Эксклюзив
«Локо» — гордость. Другие вкладывают по € 50 млн, надо верить в наших». Искренний Бакаев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android