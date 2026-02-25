Зелимхан Бакаев: не уверен, что ещё раз услышу гимн России, стоя на поле

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев ответил, надеется ли ещё сыграть за сборную России или клуб на международной арене.

— Ты веришь, что услышишь гимн России и Лиги чемпионов, стоя на поле?

— Насчёт сборной России не уверен, но на Лигу чемпионов ещё есть надежда, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Сборная России отстранена от всех международных соревнований с 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Причина такого решения футбольных чиновников — политическая ситуация на Украине.