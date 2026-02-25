Игрок «Локомотива» Бакаев высказался об уходе Дмитрия Баринова из клуба

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался об уходе полузащитника Дмитрия Баринова из стана железнодорожников. Этой зимой капитан «Локомотива» перешёл в ЦСКА.

— Выборов нового капитана бы не было, если бы не ушёл старый. Что для тебя уход Баринова?

— Я успел ощутить его влияние на коллектив. Понятно, что я расстроился его уходу. Для клуба Бара ― значимая фигура. Я в дубле играл, когда Баринов за основу «Локо» уже выходил. Дима ― легенда клуба. Чувствительный для нас уход, но такова жизнь. Это нормально, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.