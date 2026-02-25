Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Локомотива» Бакаев высказался об уходе Дмитрия Баринова из клуба

Игрок «Локомотива» Бакаев высказался об уходе Дмитрия Баринова из клуба
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался об уходе полузащитника Дмитрия Баринова из стана железнодорожников. Этой зимой капитан «Локомотива» перешёл в ЦСКА.

— Выборов нового капитана бы не было, если бы не ушёл старый. Что для тебя уход Баринова?
— Я успел ощутить его влияние на коллектив. Понятно, что я расстроился его уходу. Для клуба Бара ― значимая фигура. Я в дубле играл, когда Баринов за основу «Локо» уже выходил. Дима ― легенда клуба. Чувствительный для нас уход, но такова жизнь. Это нормально, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Локо» — гордость. Другие вкладывают по € 50 млн, надо верить в наших». Искренний Бакаев
Эксклюзив
«Локо» — гордость. Другие вкладывают по € 50 млн, надо верить в наших». Искренний Бакаев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android