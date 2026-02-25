Скидки
Главная Футбол Новости

Зелимхан Бакаев объяснил, почему Митрюшкин стал капитаном «Локомотива»

Зелимхан Бакаев объяснил, почему Митрюшкин стал капитаном «Локомотива»
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев объяснил, почему команда выбрала новым капитаном вратаря Антона Митрюшкина.

— «Локомотив» превратил выбор капитана в «Последнего героя». Как происходило голосование?
— Как было показано в ролике (смеётся). А если серьёзно, то после обеда каждый заходил в комнату, писал имя на бумажке и клал в коробочку.

— Почти как в шоу. Почему Митрюшкин?
— Я с ним был ещё в академии, мы давно знакомы. Митрюха — опытный игрок. Он — надёжный человек, к которому всегда можно обратиться. Кандидатов было много, но Антон — самый логичный и компромиссный выбор, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

