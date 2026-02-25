Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин: Хайкин — лидер «Будё-Глимт», партнёры слушают его с уважением

Юрий Сёмин: Хайкин — лидер «Будё-Глимт», партнёры слушают его с уважением
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин высказался о голкипере «Будё-Глимт» Никите Хайкине, назвав его лидером норвежской команды.

«Никита Хайкин — лидер «Будё-Глимт». Посмотрите, как он выстраивает игроков при подачах. Сколько у «Интера» было угловых — он всё снял. Посмотрите, с каким уважением его слушают партнёры. И все действия Хайкина, направленные на подсказ защитникам, выполняются. Думаю, после матча с «Интером» Хайкин может снова получить награду лучшего вратаря тура в Лиге чемпионов», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Сёмин объяснил победы «Будё-Глимт» над топ-клубами в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android