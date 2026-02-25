Юрий Сёмин: Хайкин — лидер «Будё-Глимт», партнёры слушают его с уважением

Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин высказался о голкипере «Будё-Глимт» Никите Хайкине, назвав его лидером норвежской команды.

«Никита Хайкин — лидер «Будё-Глимт». Посмотрите, как он выстраивает игроков при подачах. Сколько у «Интера» было угловых — он всё снял. Посмотрите, с каким уважением его слушают партнёры. И все действия Хайкина, направленные на подсказ защитникам, выполняются. Думаю, после матча с «Интером» Хайкин может снова получить награду лучшего вратаря тура в Лиге чемпионов», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.