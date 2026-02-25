Бакаев: удивился, когда ребята поехали к Туфану в Турцию. Было понятно, чем закончится

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о том, что некоторые российские футболисты перешли в турецкий «Серик Беледиеспор». Клуб купил предприниматель Туфан Садыгов, который ранее владел обанкротившимися «Химками».

— Ты удивился, когда Туфан купил турецкий «Серик Беледиеспор»?

— Я удивился, что туда поехали ребята, которые вот только что были в «Химках». Я не понимал этого вообще. Зачем? Как? Все же должны были понимать, чем это закончится. Мне сразу показалось это сомнительным предприятием. Возможно, кого-то привлекла Турция сама по себе. Когда узнал, что там тоже не платят зарплату, не удивился, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.