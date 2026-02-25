Скидки
Футбол

Зелимхан Бакаев вспомнил момент, когда понял, что у него нет будущего в «Зените»

Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев рассказал, в какой момент осознал, что у него нет будущего в «Зените».

— Многие говорят, что «Зенит» устал побеждать.
— Возможно. Голод уходит. Игроки качественные, но постоянно побеждать ― тяжело.

— Был момент, когда ты поверил, что у тебя в «Зените» есть шанс?
— Я стабильно неплохо проявлял себя в матчах Кубка в первый сезон, потом ушёл Малком. Я получил шанс, в первой игре получил лучшего игрока матча. Потом был выезд в Ростов, где меня поменяли в перерыве. После этого всё понял. Даже Герману сказал, что надо уходить. Меня меняли при первой же моей ошибке. Я никого не обвиняю, тренер так решал, он отвечает за результат. Богданыч так видел, это его право, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

