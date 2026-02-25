Скидки
Зелимхан Бакаев оценил работу Валерия Карпина в сборной России за период отстранения

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России в период международного отстранения.

— Какой стала сборная России за эти четыре года?
— Карпин здорово использовал время отстранения, чтобы опробовать много игроков. Когда мы вернёмся – у нас будет сформирован костяк. Мы увидим плоды его работы, — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Сборная России отстранена от всех международных соревнований с 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

