Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зелимхан Бакаев: не смогу не пожать руку Туфану Садыгову. Он мне в отцы годится

Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев признался, что при встрече пожал бы руку экс-владельцу «Химок» Туфану Садыгову. Под началом этого бизнесмена подмосковный клуб обанкротился и прекратил своё существование, а задолженности по зарплатам перед футболистами, в том числе и перед самим Бакаевым, не погашены до сих пор.

— Если когда-нибудь встретишь Туфана, руку ему пожмёшь?
— Пожму. Я не смогу не пожать. Он мне в отцы годится.

— А что скажешь ему?
— Ничего. Мне будет интересно, что он скажет (смеётся), — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

