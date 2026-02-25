Юрий Сёмин поделился ожиданиями от выступлений «Балтики» во второй части сезона РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива», киевского «Динамо» и «Ростова» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от выступлений «Балтики» во второй части сезона Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Балтика» может удивлять и дальше. Особенно большой разницы в уровне игры с топ-командами я не вижу. Если «Балтика» физически будет готова так же, как и в конце первой части чемпионата, если будут так же дисциплинированны — могут занять хорошее, высокое место», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.