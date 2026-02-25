Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
23:00 Мск
Юрий Сёмин поделился ожиданиями от выступлений «Балтики» во второй части сезона РПЛ

Юрий Сёмин поделился ожиданиями от выступлений «Балтики» во второй части сезона РПЛ
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Локомотива», киевского «Динамо» и «Ростова» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от выступлений «Балтики» во второй части сезона Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Балтика» может удивлять и дальше. Особенно большой разницы в уровне игры с топ-командами я не вижу. Если «Балтика» физически будет готова так же, как и в конце первой части чемпионата, если будут так же дисциплинированны — могут занять хорошее, высокое место», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

