Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
23:00 Мск
Президент РПЛ рассказал, чем остался недоволен по итогам Зимнего Кубка

Комментарии

Президент Мир РПЛ Александр Алаев рассказал, чем остался недоволен по итогам Winline Зимнего Кубка РПЛ в 2026 году.

— Сергей Семак высказал недовольство, что нет премиальных.
— Конечно, и я недоволен. Я тоже выражаю недовольство, что нет премиальных. В прошлом году они были, но тогда была и другая финансовая ситуация. Надеюсь, что к теме премиальных мы вернёмся. А сейчас хочу сказать спасибо всем клубам, что пошли навстречу для того, чтобы турнир состоялся, — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Победителем Зимнего Кубка РПЛ — 2026 стал московский ЦСКА. Также в турнире принимали участие «Зенит», «Краснодар» и «Динамо».

«Такого здесь не было никогда». Погодный катаклизм отразился на подготовке клубов РПЛ?
