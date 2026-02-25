Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Нино объявил причину, по которой может уйти из «Зенита»

Нино объявил причину, по которой может уйти из «Зенита»
Защитник «Зенита» Нино объявил причину, по которой может покинуть клуб из Санкт-Петербурга и вернуться в Бразилию. Игрок признался, что у его сына синдром Дауна. Ребёнку было бы лучше, если бы Нино вернулся на родину, отмечает футболист.

«Скажу так: я знаю, что очень по-хорошему уезжал из Бразилии — мой переход в «Зенит» прошёл в позитивном ключе. У меня остались прекрасные отношения с моим прежним клубом «Флуминенсе». Также знаю, что и у него, и у других бразильских клубов может сохраняться интерес ко мне, чтобы однажды заключить контракт. К тому же есть ощущение, что моему сыну, у которого синдром Дауна, в определённых случаях было бы лучше и полезнее, чтобы вся семья находилась в сборе. Чтобы сын, в том числе для лучшего развития, был под вниманием всех близких», — приводит слова Нино «Матч ТВ».

Новости. Футбол
