Бубнов обвинил Гинера в том, что российский футбол перешёл на систему «осень-весна»

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов обвинил президента ЦСКА Евгений Гинера в том, что российский футбол перешёл на систему «осень-весна». Напомним, решение о переходе на эту систему было принято на заседании исполкома РФС 13 сентября 2010 года. Чемпионат в сезоне-2011/2012 проводился по переходной системе «весна-осень-весна», а с осени 2012 года — по системе «осень-весна»

«Предлагаете перевести на «весну-осень»? Уже в такие дебри мы зашли… Что не выберемся. Хотя все профессионалы высокого уровня и футбольные люди в своё время были категорически против перехода. И я тоже. Но на этом настоял Гинер, и он вот такой ужас [сотворил]. Серёж, обращайся к Гинеру, пускай он объясняет, почему мы до такого дошли», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

