«Говорю прямо». Нино рассказал, как планирует покинуть «Зенит»

Защитник «Зенита» Нино рассказал, что планирует расстаться с сине-бело-голубыми в позитивном ключе. Бразилец хочет, чтобы в случае его ухода петербургский клуб также остался в выигрышном положении.

«Я говорил и продолжаю говорить прямо — я счастлив в «Зените». С большим уважением отношусь к клубу и всем, кто меня окружает. Есть ощущение, что это абсолютно взаимно. Поэтому очень хочу, чтобы болельщики понимали меня ясно и чётко. Если однажды покину «Зенит», это будет сделано с тем же уважением к клубу и в позитивном ключе, без подводных течений и неверных решений. И чтобы это пошло на благо всех сторон, чтобы они оказались от этого в выигрыше», — приводит слова Нино «Матч ТВ».