Юрий Дроздов: весной уже никто не будет недооценивать «Балтику»

Бывший полузащитник сборной России Юрий Дроздов поделился ожиданиями от выступлений «Балтики» во второй части сезона Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

«У «Балтики» будет возможность зацепиться за верхние строчки, но к команде будут относиться серьёзно. Весной уже никто не будет недооценивать «Балтику». Игра у них поставлена. Думаю, им хватит сил докатить до конца чемпионата и попасть в пятёрку», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (40).