Азербайджанский журналист: «Карабаху» не повезло с жеребьёвкой, всем известен уровень АПЛ
Шеф-редактор сайта Sportlife.az Миралам Хасанли высказался о вылете «Карабаха» из Лиги чемпионов на стадии стыковых матчей за попадание в 1/8 финала. Азербайджанский клуб уступил «Ньюкаслу» по сумме двух матче со счетом 3:9.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
3 : 2
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Тонали – 4' 2:0 Жоэлинтон – 6' 2:1 Дуран – 51' 3:1 Ботман – 52' 3:2 Джафаргулиев – 57'
«Матчи с «Ньюкаслом» были очень сложными для «Карабаха». Всем известен уровень клубов английской Премьер-лиги, и я бы сказал, что «Карабаху» не повезло с жеребьёвкой. Например, «Фенербахче» с таким бюджетом и составом ничего не мог сделать против «Ноттингем Форест», который находится внизу турнирной таблицы АПЛ», — сказал Хасанли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
