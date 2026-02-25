Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Азербайджанский журналист: «Карабаху» не повезло с жеребьёвкой, всем известен уровень АПЛ

Азербайджанский журналист: «Карабаху» не повезло с жеребьёвкой, всем известен уровень АПЛ
Комментарии

Шеф-редактор сайта Sportlife.az Миралам Хасанли высказался о вылете «Карабаха» из Лиги чемпионов на стадии стыковых матчей за попадание в 1/8 финала. Азербайджанский клуб уступил «Ньюкаслу» по сумме двух матче со счетом 3:9.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
3 : 2
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Тонали – 4'     2:0 Жоэлинтон – 6'     2:1 Дуран – 51'     3:1 Ботман – 52'     3:2 Джафаргулиев – 57'    

«Матчи с «Ньюкаслом» были очень сложными для «Карабаха». Всем известен уровень клубов английской Премьер-лиги, и я бы сказал, что «Карабаху» не повезло с жеребьёвкой. Например, «Фенербахче» с таким бюджетом и составом ничего не мог сделать против «Ноттингем Форест», который находится внизу турнирной таблицы АПЛ», — сказал Хасанли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Карабах» вылетел из ЛЧ достойно — устроили шоу в Англии! Всё о вечере в плей-офф. Видео
«Карабах» вылетел из ЛЧ достойно — устроили шоу в Англии! Всё о вечере в плей-офф. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android