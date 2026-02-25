Азербайджанский журналист: «Карабаху» не повезло с жеребьёвкой, всем известен уровень АПЛ

Шеф-редактор сайта Sportlife.az Миралам Хасанли высказался о вылете «Карабаха» из Лиги чемпионов на стадии стыковых матчей за попадание в 1/8 финала. Азербайджанский клуб уступил «Ньюкаслу» по сумме двух матче со счетом 3:9.

«Матчи с «Ньюкаслом» были очень сложными для «Карабаха». Всем известен уровень клубов английской Премьер-лиги, и я бы сказал, что «Карабаху» не повезло с жеребьёвкой. Например, «Фенербахче» с таким бюджетом и составом ничего не мог сделать против «Ноттингем Форест», который находится внизу турнирной таблицы АПЛ», — сказал Хасанли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.