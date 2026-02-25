Александр Бубнов обозначил проблему «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о московском «Спартаке». По словам эксперта, проблема красно-белых — в руководстве клуба. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

— Резюме по «Спартаку». Чего не хватает «Спартаку»?

— Проблема в руководстве, нет грамотной стратегии и грамотного руководства. Это касается всех клубов. Об этом, я буду всегда возвращаться к нему, и Анчелотти говорит. Там, где с президентом всё было нормально, добивались результатов. А когда президент начинал чудить, Анчелотти приходилось уходить, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».