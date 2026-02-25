Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов обозначил проблему «Спартака»

Александр Бубнов обозначил проблему «Спартака»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о московском «Спартаке». По словам эксперта, проблема красно-белых — в руководстве клуба. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

— Резюме по «Спартаку». Чего не хватает «Спартаку»?
— Проблема в руководстве, нет грамотной стратегии и грамотного руководства. Это касается всех клубов. Об этом, я буду всегда возвращаться к нему, и Анчелотти говорит. Там, где с президентом всё было нормально, добивались результатов. А когда президент начинал чудить, Анчелотти приходилось уходить, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Бубнов обвинил Гинера в том, что российский футбол перешёл на систему «осень-весна»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android