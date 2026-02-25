Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Азербайджанский журналист: «Карабах» провёл самый впечатляющий сезон в истории

Азербайджанский журналист: «Карабах» провёл самый впечатляющий сезон в истории
Комментарии

Шеф-редактор сайта Sportlife.az Миралам Хасанли подвёл итоги выступлений «Карабаха» в Лиге чемпионов УЕФА текущего сезона. Азербайджанская команда вышла в плей-офф турнира, где по сумме двух встреч уступила «Ньюкаслу» со счётом 3:9.

«Карабах» показал высочайший уровень игры, будучи командой с самым низким бюджетом в Лиге чемпионов. Народ Азербайджана и футбольные болельщики поблагодарили «Карабах» в социальных сетях за радость, которую они получили. В самом деле, «Карабах» провёл самый впечатляющий сезон в истории азербайджанского футбола», — сказал Хасанли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Азербайджанский журналист: «Карабаху» не повезло с жеребьёвкой, всем известен уровень АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android