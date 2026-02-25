Азербайджанский журналист: «Карабах» провёл самый впечатляющий сезон в истории

Шеф-редактор сайта Sportlife.az Миралам Хасанли подвёл итоги выступлений «Карабаха» в Лиге чемпионов УЕФА текущего сезона. Азербайджанская команда вышла в плей-офф турнира, где по сумме двух встреч уступила «Ньюкаслу» со счётом 3:9.

«Карабах» показал высочайший уровень игры, будучи командой с самым низким бюджетом в Лиге чемпионов. Народ Азербайджана и футбольные болельщики поблагодарили «Карабах» в социальных сетях за радость, которую они получили. В самом деле, «Карабах» провёл самый впечатляющий сезон в истории азербайджанского футбола», — сказал Хасанли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.