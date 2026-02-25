В «Ахмате» подвели итоги зимних сборов и трансферной кампании клуба

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев подвёл итоги зимних сборов и трансферной кампании клуба. По состоянию на сегодняшний день «Ахмат», набрав 22 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Насколько я знаю, всё запланированное тренерским штабом на сборах было выполнено. Однако этот вопрос лучше адресовать главному тренеру. Но, думаю, всю запланированную работу выполнили. Что касается трансферной кампании, то ответ мы получим во второй части чемпионата. По позициям всё запланированное выполнили», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.