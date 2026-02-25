Глава РПЛ объяснил, почему сейчас невозможно провести Суперкубок России зимой

Президент Мир РПЛ Александр Алаев рассказал, почему проведение Суперкубка России по футболу зимой на данный момент невозможно.

— Есть ли дата начала нового сезона и возможен ли вариант, чтобы Суперкубок сыграть зимой, а чемпионат, соответственно, начать на неделю раньше?

— Нет, пока невозможно. Потому что РФС реализовал права на три года. По старту следующего сезона – обсуждаем с клубами структуру календаря, и на ближайшем исполкоме, надеюсь, будет принято решение. Старт сезона по нашей структуре – в конце июля.

— Два с половиной месяца паузы будет летом. Планируется ли межсезонный турнир?

— Точно будут турниры, в том числе организованные клубами. Будем ли делать мы как РПЛ, пока не решили. В том числе это зависит и от контрактов со спонсорами. Пока договорённостей нет, есть идеи. Мне, кстати, понравился Кубок Легенд, шикарный турнир, — приводит слова Алаева «РБ Спорт».