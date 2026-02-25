Скидки
«Зима аномальная». В РПЛ высказались о состоянии футбольных полей

«Зима аномальная». В РПЛ высказались о состоянии футбольных полей
Президент Мир РПЛ Александр Алаев высказался о состоянии футбольных полей после зимнего перерыва. Он отметил, что зима получилась аномальной в плане погодных условий, поэтому у РПЛ есть опасения по поводу состояния полей.

— Что с полями после такой снежной зимы?
— Зима аномальная. Реально аномальная. Есть определённые опасения. Это московский регион, Поволжье. Но ежедневно мониторим ситуацию, мячи красные есть. Состояние полей, по моим ожиданиям, будет в диапазоне оценки от 6 до 10. А в первой паузе, на матчи сборных, травка подрастёт, — приводит слова Александра Алаева интернет-портал «РБ Спорт».

