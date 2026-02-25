Скидки
Главная Футбол Новости

Глушаков: Федун грамотно сделал — выиграл титулы, построил стадион и уехал

Глушаков: Федун грамотно сделал — выиграл титулы, построил стадион и уехал
Комментарии

Бывший футболист и капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался об экс-владельце московского клуба Леониде Федуне. 22 августа 2022 года Федун покинул «Спартак». Это произошло после того, как компания «Лукойл» объявила о покупке 100% акций клуба и стадиона.

— Стал ли российский футбол скучнее без Леонида Федуна?
— Вам [журналистам] скучнее, конечно! И так всё время писали про него (смеётся)! С ним давно уже общался.

— Понимаете, почему он так отстранился от футбола?
— Он выиграл все титулы, построил стадион, застроил Тушино и уехал. Всё хорошо и прекрасно! Грамотно сделал, — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

