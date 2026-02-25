Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой назвал сенсацией результаты «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов УЕФА текущего сезона. На стадии плей-офф «Будё-Глимт» обыграл «Интер» (5:2 по сумме двух встреч) и вышел в 1/8 финала турнира.

«Не ожидал таких результатов от «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов. Это сенсация! Но это лишний раз подтверждает мои слава, что футбол — не наука. Тут играют живые люди. Этим он и прекрасен, что фаворит, как «Интер», не выигрывает. До этого видели такую же историю с «Атлетико». В «Будё-Глимт» вышли простые ребята и выиграли», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.