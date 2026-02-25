Экс-игрок «Зенита» Артур Юсупов: «Спартак» — народная команда, но не топ-клуб

Бывший полузащитник «Сочи» и санкт-петербургского «Зенита» Артур Юсупов поделился мнением, можно ли считать «Спартак» топ-клубом по российским меркам. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.

— Никогда в жизни не был причастен к «Спартаку», но объективно, наверное, он остаётся народной командой. Всё-таки у «Спартака» большое наследие и целые поколения болельщиков. Может, через 15 лет народной командой станет «Зенит», но в совокупности, наверное, это всё ещё «Спартак».

— Есть мнение, что сейчас «Спартак» — не топ-клуб, согласны?

— На сегодняшний день команда занимает шестое место, так что для России это не топ-клуб, да. Сейчас топ-клубы — это «Зенит», ЦСКА и «Краснодар», — приводит слова Юсупова «РБ Спорт».