Александр Бородюк: грустно, что не увидим Адвоката с Кюрасао на чемпионате мира

Российский тренер Александр Бородюк прокомментировал уход Дика Адвоката с поста главного тренера сборной Кюрасао по футболу. Ранее стало известно, что нидерландский специалист покинул свою должность из-за серьёзных проблем со здоровьем у дочери.

«Большая карьера! Мы вместе работали, с огромным уважением относились друг к другу. У него большая карьера как футболиста, так и тренера. Да, грустно, что не увидим его с Кюрасао на чемпионате мира, но на то есть жизненные обстоятельства. Это его право», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Дик Адвокат возглавлял сборную Кюрасао с 2024 года. Под его руководством команда смогла квалифицироваться на чемпионат мира — 2026, который пройдёт этим летом на стадионах США, Мексики и Канады.

Комментарии
