В «Ахмате» поделились ожиданиями от весенней части сезона РПЛ

В «Ахмате» поделились ожиданиями от весенней части сезона РПЛ
Комментарии

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев поделился ожиданиями от весенней части сезона Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день «Ахмат», набрав 22 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Ещё до начала чемпионата руководством были поставлены цели. На оставшуюся часть сезона сложно говорить о месте выше шестого, но максимально постараемся. Сделаем всё возможное, чтобы подняться повыше», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В матче 19-го тура чемпионата России «Ахмат» сыграет с ЦСКА на домашней арене. Матч пройдёт в воскресенье, 1 марта.

