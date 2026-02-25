Килиан Мбаппе не попал в заявку «Реала» на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не попал в заявку «сливочных» на ответный матч стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с лиссабонской «Бенфикой». Ранее сообщалось, что форварда беспокоит дискомфорт в колене.

Матч между «Реалом» и «Бенфикой» состоится сегодня, 25 февраля. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск. Первая игра между командами завершилась победой «сливочных»со счётом 1:0.

Мбаппе выступает за «Реал» с лета 2024 года. Ранее он играл за «ПСЖ» и «Монако». В этом сезоне нападающий провёл 33 матча на клубном уровне, забил 38 голов и сделал шесть результативных передач.