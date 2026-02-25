Дмитрий Баранник: «Балтика» может побороться за призовые места

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник поделился ожиданиями от выступлений «Балтики» во второй части сезона Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

«Для «Балтики» многое будет зависеть от первых двух игр. Для «Зенита» они тоже будут сложными. Зная Талалаева, у него было время настроить команду на эти матчи. Понятно, что результаты в первых матчах повлияют в дальнейшем. «Балтика» может побороться за призовые места», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.