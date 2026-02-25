Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «Спартака» Филимонов объяснил, почему почти не смотрит футбол

Экс-вратарь «Спартака» Филимонов объяснил, почему почти не смотрит футбол
Комментарии

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов объяснил, почему почти не смотрит футбол.

«Я футбол не смотрю — ни российский, ни зарубежный. Чем замещаю? У меня футбола очень много всего! «Народная команда», своя вратарская академия. У меня футбола столько, что нет времени и посмотреть. Если бы была такая возможность…

Бывает, что смотрю футбол, но это на мероприятиях от РФС или поездки с ветеранами. Приходится (улыбается). Все ребята смотрят, я тоже за компанию пытаюсь смотреть. Знаю, что многие ребята обсуждают, что и как происходит в футболе. У меня иногда такие мысли закрадываются: «Блин, может, я что-то пропускаю? Жизнь же кипит там! Бурлит». Но потом посмотришь футбол в компании с ребятами и понимаешь, что пока ничего не меняется», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Комментарии
