Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Баринова – о трансферах ЦСКА: это 100% заявка на чемпионство в этом сезоне

Агент Баринова – о трансферах ЦСКА: это 100% заявка на чемпионство в этом сезоне
Комментарии

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, являющийся представителем полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, оценил зимнюю трансферную кампанию армейцев. После 18 туров Мир РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице.

«Это 100% заявка [на чемпионство] в этом сезоне. Они усилили необходимые позиции. А ещё взяли двух молодых ребят, которые дадут глубину состава. По игре Данилы Козлова сложилось ощущение, что он в ЦСКА уже давно. За Максима Воронова заплатили немаленькие деньги. Это обязывает его при возможности сыграть и убедить, что сумму отдали не зря», — сказал Кузьмичёв в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Материалы по теме
Бубнов обвинил Гинера в том, что российский футбол перешёл на систему «осень-весна»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android