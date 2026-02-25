Агент Баринова – о трансферах ЦСКА: это 100% заявка на чемпионство в этом сезоне

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, являющийся представителем полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, оценил зимнюю трансферную кампанию армейцев. После 18 туров Мир РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице.

«Это 100% заявка [на чемпионство] в этом сезоне. Они усилили необходимые позиции. А ещё взяли двух молодых ребят, которые дадут глубину состава. По игре Данилы Козлова сложилось ощущение, что он в ЦСКА уже давно. За Максима Воронова заплатили немаленькие деньги. Это обязывает его при возможности сыграть и убедить, что сумму отдали не зря», — сказал Кузьмичёв в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».