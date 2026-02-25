Скидки
Кристиан Киву продлит контракт с «Интером» с повышением зарплаты — Скира

Кристиан Киву продлит контракт с «Интером» с повышением зарплаты — Скира
Румынский специалист Кристиан Киву продлит контракт с миланским «Интером» до 2028 года и возможностью пролонгации ещё на год, сообщает известный инсайдер Николо Скира в социальной сети X. По данным источника, Киву, занимающий должность главного тренера первой команды «Интера», получит повышение зарплаты.

Киву возглавил чёрно-синих в июне 2025 года. Прежде он работал в «Парме» и молодёжных командах «Интера». Накануне, 24 февраля, итальянцы проиграли норвежскому «Будё-Глимт» в ответном матче стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА и завершили выступления на турнире.

Кристиану Киву 45 лет. За время карьеры футболиста он успел поиграть за «Интер», «Рому», «Аякс» и «Решицу».

