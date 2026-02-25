Канищев: у «Спартака» есть шансы зацепиться за медали в этом сезоне РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Анатолий Канищев поделился ожиданиями от игры и результатов красно-белых во второй части текущего сезона Мир РПЛ.

«Конечно, «Спартак» может побороться за попадание в пятёрку или тройку лидеров РПЛ, если будет собирать очки там, где надо, со слабыми командами. Он выглядел достаточно неплохо, когда играл со своими непосредственными соперниками за верхнюю часть таблицы.

«Спартак» потерял много необязательных очков. У команды хороший подбор футболистов. В нашем чемпионате «Спартак» точно может быть на самом верху. Считаю, что у них есть шансы зацепиться за медали в этом сезоне», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.