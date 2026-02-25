Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канищев: у «Спартака» есть шансы зацепиться за медали в этом сезоне РПЛ

Канищев: у «Спартака» есть шансы зацепиться за медали в этом сезоне РПЛ
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Анатолий Канищев поделился ожиданиями от игры и результатов красно-белых во второй части текущего сезона Мир РПЛ.

«Конечно, «Спартак» может побороться за попадание в пятёрку или тройку лидеров РПЛ, если будет собирать очки там, где надо, со слабыми командами. Он выглядел достаточно неплохо, когда играл со своими непосредственными соперниками за верхнюю часть таблицы.

«Спартак» потерял много необязательных очков. У команды хороший подбор футболистов. В нашем чемпионате «Спартак» точно может быть на самом верху. Считаю, что у них есть шансы зацепиться за медали в этом сезоне», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Бубнов обвинил Гинера в том, что российский футбол перешёл на систему «осень-весна»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android