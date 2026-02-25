Бубнов отреагировал на информацию, что жена Челестини работает в ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на информацию, что жена главного тренера ЦСКА Фабио Челестини работает в московском клубе. Ранее об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

«Появление жены Челестини. Бабаев говорит, что она не в тренерском штабе, а возглавляет аналитический отдел. И там основная её функция — монтировать эпизоды на видео. Ну а чего, у вас никто этого делать не может? Совершенно точно, что с ней подписан контракт. Ну и что у вас там за аналитический отдел, если он берёт свою жену туда и она там руководить вами будет?» — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».