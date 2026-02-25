Дроздов: ЦСКА взял хороших игроков, но фаворитами будут «Зенит» и «Краснодар»

Бывший полузащитник сборной России Юрий Дроздов поделился ожиданиями от второй части текущего сезона Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (40). На втором месте располагается «Зенит» (39), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (37). ЦСКА (36) — четвёртый.

«Хотелось бы пожелать всем командам яркой игры и достижения результатов. Думаю, фаворитами будут «Краснодар» и «Зенит». Они и в прошлом году были фаворитами. ЦСКА усилился зимой, взял хороших игроков. Но у «Зенита» и «Краснодара» подбор игроков лучше, чем у ЦСКА», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.