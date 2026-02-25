Глава РЖД Белозёров встретился с игроками «Локомотива» перед возобновлением сезона

Глава РЖД Олег Белозёров посетил тренировочную базу «Локомотива» и поблагодарил игроков за текущий результат, а также пожелал удачи команде в борьбе за золото в преддверии возобновления чемпионата России по футболу. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против», данную информацию подтверждают источники «Чемпионата».

Отмечается, что встреча Белозёрова с игроками и тренерским штабом «Локомотива» была организована впервые за последние несколько лет.

После 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона железнодорожники, набрав 37 очков, располагаются на третьем месте в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (40).