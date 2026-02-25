Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Бубнов заявил, что Максим Глушенков является проблемой для Сергея Семака

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о крайнем нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове. По словам Бубнова, вингер является проблемой для главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

— Для РПЛ и среди российских игроков Глушенков — один из главных талантов.
— Он может про себя думать всё что угодно и так в уме ***** на всех, но только не говори [вслух], блин. И тебя бы все любили и уважали, и он тогда был бы супер.

— Ну вот такой человек.
— Да. А мы что, отрицаем это?

— Ну вы сами сказали, по факту, что у «Зенита» нет такой стабильности, как у «Краснодара». И Глушенков об этом сказал, просто...
— Так это не его дело об этом говорить! Вот пускай кто-нибудь другой сказал бы Семаку об этом. А он с ним справиться не может! Это проблема Семака. Как и с Венделом справиться он не может, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

