«Столько бед накликал». Бубнов прокомментировал резонансное высказывание Генича о Глебове

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал резонансное высказывание комментатора Константина Генича о крайнем нападающем ЦСКА Кирилле Глебове. Генич сообщил, что Глебов в ближайшие годы может столкнуться с большим количеством травм, что вызывало критику в его адрес. Позднее Константин сообщил, что уладил этот вопрос с ЦСКА, а также принёс извинения Кириллу.

«Костя после этого столько на свою голову проблем накликал. Лучше бы он этого не говорил, уже жалеет. Пришлось телеграм-канал закрывать. Пока. Комментарии, да. Временно», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».