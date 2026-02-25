Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Столько бед накликал». Бубнов прокомментировал резонансное высказывание Генича о Глебове

«Столько бед накликал». Бубнов прокомментировал резонансное высказывание Генича о Глебове
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал резонансное высказывание комментатора Константина Генича о крайнем нападающем ЦСКА Кирилле Глебове. Генич сообщил, что Глебов в ближайшие годы может столкнуться с большим количеством травм, что вызывало критику в его адрес. Позднее Константин сообщил, что уладил этот вопрос с ЦСКА, а также принёс извинения Кириллу.

«Костя после этого столько на свою голову проблем накликал. Лучше бы он этого не говорил, уже жалеет. Пришлось телеграм-канал закрывать. Пока. Комментарии, да. Временно», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Бубнов заявил, что Максим Глушенков является проблемой для Сергея Семака
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android