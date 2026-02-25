Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канищев: Никита Хайкин — не наш футболист, когда последний раз он был в России?

Канищев: Никита Хайкин — не наш футболист, когда последний раз он был в России?
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Анатолий Канищев заявил, что выступающий за «Будё-Глимт» Никита Хайкин не может считаться российским футболистом.

«Никита Хайкин когда последний раз был в России? Это примерно так же, как Хвича Кварацхелия из «ПСЖ». Все считают его нашим футболистом, но он не наш! Хайкин тоже совсем не наш. Да, он выходец из России, но когда последний раз он был у нас и играл? Он вырос за рубежом как футболист, состоялся там как вратарь. Да, он имеет отношение к России, но не имеет отношения к нашему футболу. Я так это вижу.

В России много талантливых футболистов и людей во всех видах спорта. Но они не всегда могут себя проявить на родной земле, им приходится уезжать и там добывать свои лавры. В случае с Никитой Хайкиным из «Будё-Глимт» так и есть», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Канищев: у «Спартака» есть шансы зацепиться за медали в этом сезоне РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android