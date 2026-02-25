Канищев: Никита Хайкин — не наш футболист, когда последний раз он был в России?

Бывший футболист «Спартака» Анатолий Канищев заявил, что выступающий за «Будё-Глимт» Никита Хайкин не может считаться российским футболистом.

«Никита Хайкин когда последний раз был в России? Это примерно так же, как Хвича Кварацхелия из «ПСЖ». Все считают его нашим футболистом, но он не наш! Хайкин тоже совсем не наш. Да, он выходец из России, но когда последний раз он был у нас и играл? Он вырос за рубежом как футболист, состоялся там как вратарь. Да, он имеет отношение к России, но не имеет отношения к нашему футболу. Я так это вижу.

В России много талантливых футболистов и людей во всех видах спорта. Но они не всегда могут себя проявить на родной земле, им приходится уезжать и там добывать свои лавры. В случае с Никитой Хайкиным из «Будё-Глимт» так и есть», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.