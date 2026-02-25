Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
23:00 Мск
Даниил Денисов намекнул, что Константин Тюкавин не имеет футбольного уважения

Даниил Денисов намекнул, что Константин Тюкавин не имеет футбольного уважения
Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов намекнул, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин не имеет футбольного уважения. Ранее Тюкавин критически высказывался об игре Денисова.

– Ещё тебя критиковал Тюкавин. У него явно не было цели собрать побольше кликов на цитате.
– Мы одного года, мне кажется, это всё пошло намного раньше, когда я играл за сборную Петербурга, а Тюкавин – за Москву. Потом «Спартак-2» – «Динамо-2». Но я всё равно не ожидал. Ну, окей, так бывает, это тоже меня чему-то научило.

– Чему?
– Пониманию, что не все игроки имеют футбольное уважение, — приводит слова Денисова Sports.ru.

