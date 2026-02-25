Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: Хайкин — русский парень. Видеть наших футболистов в Европе — маленькая победа

Канчельскис: Хайкин — русский парень. Видеть наших футболистов в Европе — маленькая победа
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о выступающем за норвежский «Будё-Глимт» Никите Хайкине. Вратарь играет за «Будё-Глимт» с 2023-го. Ранее «Будё-Глимт» обыграл по сумме двух встреч итальянский «Интер» со счётом 5:2 и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Хёуге – 58'     0:2 Эвьен – 72'     1:2 Бастони – 76'    

«Поздравляю «Будё-Глимт»! В футболе такое бывает. «Интер» не настроился, думали, что легко возьмут. В итоге получили. Каждый матч — это новый вызов. «Будё-Глимт» заслуженно выиграл. Молодцы! Двигаемся дальше. Никита — русский парень. Спасибо ему, что помогает команде добиваться таких результатов. Видеть наших футболистов в европейских клубах — это уже маленькая победа», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Канищев: Никита Хайкин — не наш футболист, когда последний раз он был в России?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android