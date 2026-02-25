Канчельскис: Хайкин — русский парень. Видеть наших футболистов в Европе — маленькая победа

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о выступающем за норвежский «Будё-Глимт» Никите Хайкине. Вратарь играет за «Будё-Глимт» с 2023-го. Ранее «Будё-Глимт» обыграл по сумме двух встреч итальянский «Интер» со счётом 5:2 и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Поздравляю «Будё-Глимт»! В футболе такое бывает. «Интер» не настроился, думали, что легко возьмут. В итоге получили. Каждый матч — это новый вызов. «Будё-Глимт» заслуженно выиграл. Молодцы! Двигаемся дальше. Никита — русский парень. Спасибо ему, что помогает команде добиваться таких результатов. Видеть наших футболистов в европейских клубах — это уже маленькая победа», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.