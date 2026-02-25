Бубнов рассказал, как ему приснился сон с избиением Евгения Ловчева

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, как ему приснился сон с избиением бывшего футболиста «Спартака» Евгения Ловчева. Около 15 лет назад Бубнов поссорился с Ловчевым и с тех пор они не общаются.

«Знаешь, что ещё снится? Я в ужасе просто. Всех моих врагов я ловлю и избиваю до смерти. Раз — и я поразился своей жестокости, как я бил Евгения Серафимовича Ловчева. После этого пришёл домой злой, собрал вещи, говорю: «Пошёл сдаваться в тюрягу». И просыпаюсь! Какой кайф! Евгений Серафимович, извини, но я отвечал [на вопрос], что мне снится», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».