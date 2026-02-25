Скидки
Главная Футбол Новости

«Кайсериспор» Чалова и Макарова объявил о назначении нового главного тренера

«Кайсериспор» Чалова и Макарова объявил о назначении нового главного тренера
Комментарии

Норвежский специалист Эрлинг Мо стал новым главным тренером турецкого «Кайсериспора», в составе которого выступают россияне Герман Онугха, Фёдор Чалов и Денис Макаров. Об этом сообщает пресс-служба клуба турецкой Суперлиги. С тренером был заключён контракт сроком на полтора года.

«Добро пожаловать, Эрлинг Мо», — говорится в сообщении пресс-службы «Кайсериспора» в соцсети X.

Во вторник, 24 февраля, пост главного тренера команды покинул черногорский специалист Радомир Джалович. Мо ранее работал ассистентом своего соотечественника Уле-Гуннара Сульшера в «Бешикташе», а до этого — главным тренером «Мольде».

