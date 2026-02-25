Скидки
Главная Футбол Новости

В Норвегии считают, что Хайкин станет первым номером национальной сборной на ЧМ-2026

Комментарии

Норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальведт высказался о шансах российского голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина стать основным вратарём сборной Норвегии на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

«Хайкин сыграл важную роль в последних победах «Будё-Глимта», а также был выдающимся игроком осенью. После возвращения в «Будё» он значительно улучшил свою игру, особенно на выходах. Его рефлексы всегда были потрясающими.

Не думаю, что он уже получил норвежский паспорт. Как только это произойдёт, он сразу же будет вызван в национальную команду Норвегии. Думаю, летом он станет номером один в национальной команде», — сказал Сальтведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее «Будё-Глимт» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, выбив из турнира «Интер» с общим счётом 5:2.

Комментарии
