Тренер «Аталанты» Палладино: матч с «Боруссией» — трудная миссия, но мы отдадим все силы

Главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино высказался о предстоящем втором стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится сегодня, 25 февраля. Начало — в 20:45 мск. Первая игра завершилась победой немецкой команды со счётом 2:0.

«Это будет трудная миссия. Это знаем, но отдадим все силы. Мы должны играть качественно и верить как в свой стиль футбола, так и в самих себя. Хочу видеть, как мы давим с первой и до последней минуты. Счёт 0:2 трудно отыграть, но за 90 минут или более мы можем попытаться создать несколько моментов. Нужно действовать остро и максимально использовать тот факт, что за нашими спинами 20 000 болельщиков», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.