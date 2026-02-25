Агент Баринова ответил на слова спортивного директора «Локо» об обиде Дмитрия на клуб

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы новичка ЦСКА Дмитрия Баринова, в подкасте «Премьер-лига несправедливости» ответил на слова спортивного директора «Локомотива» Дмитрия Ульянова, что полузащитник обиделся на клуб.

«Спортивный директор «Локомотива» Ульянов сказал, что Баринов обиделся на клуб? Достаточно странная формулировка. Это скорее прикрытие своих неудачных переговоров. Возможно, относительно возможностей «Локо» это и было «сумасшедшее» предложение по контракту. Оно сделано уже после прихода Ротенберга? Предположу, что да. Был ли шанс, что Баринов останется? Да, вполне реальный. Ни для кого не секрет, что мы с Борисом Борисовичем [Ротенбергом] провели много встреч по этому вопросу. Но договориться не смогли», — сказал Кузьмичёв в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Дмитрий Баринов перебрался в ЦСКА из «Локомотива» в зимнее трансферное окно. Контракт полузащитника с железнодорожниками истекал летом текущего года.