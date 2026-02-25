Юрий Ковтун: интересно понаблюдать за «Динамо» во главе с Гусевым

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун высказался перед стартом второй части сезона Российской Премьер-Лиги. Экс-футболист отметил возможности московского «Динамо», главным тренером которого является Ролан Гусев.

«Интересно понаблюдать, как команды после паузы зайдут в чемпионат. У лидеров были изменения. В «Спартаке» поменялся тренерский штаб. Предугадать сложно, кто будет сильнее или организованнее. Всё будет понятно по первому матчу. ЦСКА с нынешним тренерским штабом хорошо провёл отрезок чемпионата. Любой клуб заинтересован занять призовое место. ЦСКА — не исключение. У них были точечные усиления.

У «Динамо» были спады на первом отрезке чемпионата. Но интересно понаблюдать за командой во главе с Гусевым. Думаю, будут сюрпризы в игре — в плане, в построении. После паузы все захотят себя проявить. У «Спартака» тоже другие требования, «Локомотив» интересно себя проявил», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 18 туров «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. В первой части командой руководил Валерий Карпин, а после его ухода исполнять обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.