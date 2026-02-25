Скидки
Пари Сен-Жермен — Монако. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Феномен невозможно объяснить!» Норвежский журналист — о выходе «Будё-Глимт» в 1/8 ЛЧ

Комментарии

Норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальведт прокомментировал выход клуба «Будё-Глимт» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА и работу тренера команды Хьетиля Кнутсена. Клуб из Норвегии одержал победу над миланским «Интером» в стыковых матчах.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
24 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Хёуге – 58'     0:2 Эвьен – 72'     1:2 Бастони – 76'    

«Норвежские и международные СМИ уже исчерпали все возможности для восхваления достижений «Будё-Глимт». Мы уже почти привыкли к этому, но не до конца. Это делает клуб из маленького северного городка даже по норвежским меркам.

Этот феномен невозможно объяснить в двух словах, но главный архитектор — тренер Хьетиль Кнутсен, его бескомпромиссная вера в свои принципы построения коллективных единиц и, что не менее важно, верность своей системе игры. Владение мячом, скорость и преданная трудовая этика. Игроков можно продавать, но система постепенно развивалась и совершенствовалась. И человек, стоящий за всем этим — Кнутсен, который всё больше и больше становится легендой современного футбола. В дополнение к этому их скаутинг был чрезвычайно хорош в первые годы становления, что обеспечило им высокое качество без значительных затрат», — сказал Сальтведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

