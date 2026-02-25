Тренер «Пари НН» Шпилевский: уверен в ребятах, вижу их большой прогресс

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о прогрессе в игре команды перед возобновлением сезона.

— Перед началом зимних сборов вы ставили задачей сплотить коллектив. Какие итоги можно подвести?

— Скажу так: для меня новый сезон начинается, была длительная пауза, которая была нам нужна. Сбор пошёл нам на пользу. Спасибо клубу, что были качественные условия. Все в ожидании первого матча с «Локомотивом», настрой позитивный.

— Как будут распределяться игровые функции Боселли?

— Это большая заслуга клуба. Думаю, это было важно для самого футболиста. Конечно, для нас потеря. Это футболист с отличным завершением. На кого будем перекладывать его функции? Будем целостнее. Я пытаюсь не сочувствовать по его уходу. Рад, что к нам присоединились новички. Понятное дело, что кому‑то понадобится больше времени. Это талантливые ребята.

— Как вы пережили хейт из‑за результатов?

— Понятно, результат говорит об одном, я вижу немного иначе это. Думаю, мой старт в РПЛ должен был случиться по‑иному. Для меня как тренера, который показал своё достоинство, был большой риск потерять репутацию. Что писали про финансовую составляющую, даже это можно было потерять. Уверен в ребятах, вижу их большой прогресс. Мы не заслужили 14‑го места. Мы не получили то, что заслужили, — приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».