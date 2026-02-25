Скидки
Главная Футбол Новости

Агент Батракова оценил вероятность летнего ухода Алексея из «Локомотива» в 90%

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в подкасте «Премьер-лига несправедливости» заявил, что его клиент с большой долей вероятности покинет клуб будущим летом.

«Не секрет, что к Алексею есть интерес. Летом иностранные клубы могут воспользоваться опцией выкупа (€ 16 млн. – Прим. «Чемпионата»). Естественно, сейчас никто не хочет переплачивать. Но пока об этом рано говорить. Алексеем интересуются клубы из Испании и Италии, выступающие в Лиге чемпионов. Про условия мы пока ни с кем не разговаривали. Главный вопрос будет в тренере, чтобы стилистика футбола подходила Батракову. Как оценю вероятность трансфера летом? Высокая, 90%», — сказал Кузьмичёв в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Контракт Алексея Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года. В текущем сезоне в активе 20-летнего россиянина 15 голов и шесть результативных передач в 23 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

